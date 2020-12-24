شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يُكرم الفنانة الكبيرة عفاف شعيب عن مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365”، الفنانة القديرة عفاف شعيب عن مشوارها الفني الحافل بالأعمال المهمة سواء على المستوى السينمائى أو الدرامى، حيث زارت الفنانة الكبيرة المؤسسة، مساء اليوم الخميس، وكان في استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، الذى سلمها درع تكريم المؤسسة، كما احتفل الزملاء معها بعيد ميلادها.

وحلت عفاف شعيب ضيفة في ندور فنية أجابت فيها عن أسئلة قسم الفن بالجريدة، والتي جاءت حول مشوارها الفني وأدوار الأم التي اشتهرت بها وقدمتها منذ بداية مشوارها، وتحدثت أيضاً عن خطوة ارتدائها الحجاب والسبب وراء إقدامها على ذلك، وتطرقت لعلاقتها بالفنانة الراحلة شادية وكذلك الموقف الذى لا تنساه مع الراحل أحمد زكى.

كما أجرت عفاف شعيب لقاءً خاصاً مع تليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى تامر إسماعيل، وأطلقت خلاله العديد من التصريحات القوية، بداية من رأيها في الفنانات اللاتي خلعن الحجاب بعد سنوات من ارتدائه والعديد من الأمور الخاصة بالدين والشيوخ الذين تعاملت معهم والموجودين على الساحة في الوقت الحالى.

يذكر أن عفاف شعيب قدمت آخر أعمالها مسلسل "ختم النمر" في شهر يناير الماضى، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.



أسرة قسم الفن تحتفل بعيد ميلاد عفاف شعيب



الفنانة عفاف شعيب



تورتة عيد ميلاد عفاف شعيب



عفاف شعيب تتفقد دورة العمل باليوم السابع



عفاف شعيب خلال الندوة



عفاف شعيب فى جولة بمؤسسة الخليج 365



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365 بحضور رئيس التحرير خالد صلاح



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365



عفاف شعيب مع الزملاء بقسم الرياضة



عفاف شعيب مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365



عفاف شعيب مع عمرو صحصاح



عفاف شعيب مع فريق عمل تليفزيون الخليج 365



عفاف شعيب وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميل عادل عبد الله



عفاف شعيب ووائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع