شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى مهنئة الخليج 365: يحترم مشاعر الجمهور ويقدر الفن والفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة الكبيرة نادية الجندى موقع ”الخليج 365” والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفريق العمل باليوم السابع على فوز الموقع بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وكتبت نادية الجندى عبر حسابها على إنستجرام: "ألف ألف مبروك لجريدة وموقع الخليج 365، على جائزة الصحافة الذكية، الخليج 365 المصداقية واحترام مشاعر الجمهور، التنوع والمتعة والتجدد وتقدير للفن والفنانين".

وتابعت: "ألف مبروك للصديق الغالى خالد صلاح، الجندى اللى وراء كل هذا الإنجاز العظيم، ومبروك لكل العاملين فى هذا الصرح الكبير المشرف".



نادية الجندى

وكان موقع الخليج 365 فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبي للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربي، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبي للصحافة متوفرا في مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبي للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى الإدارة التنفيذية للجائزة أمانة عامة مقرها نادى دبي للصحافة.