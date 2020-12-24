شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حمادة صميدة: كل ما حد يقلل منى ويتجاهل موهبتى بتأكد إنى هنجح أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الصاعد حمادة صميدة، الذى تعرض مؤخرا لموجة من التنمر والسخرية عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، إصراره على النجاح والوصول لأهدافه خلال العام الجديد، مشيرا: "عوض ربنا كبير ودايما واثق انه جنبى ومعايا".

وكتب صميدة، عبر حسابه على انستجرام: "والله كل ما أحس إن فى حد قل منى وتجاهل موهبتى وخذلنى بتأكد إنى هنجح أكتر وإصرارى على النجاح والوصول لهدفى بيزيد، إن شاء الله 2021 سنه خير ورزق وعوض كبير من ربنا اللى دايما واثق انه جنبى ومعايا".



حمادة صميدة

وكانت كاميرا "فيديو 7"، حاورت الفنان الصاعد حمادة صميدة، بعد تعرضه للتنمر وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تعرضت لأذى كبير من تنمر البعض عليا وجها لوجه لدرجة أن واحد قالى شكلك وحش وسنانك عايزة سمكرة.. دى خلقة ربنا سبحانه وتعالى.. وأنا راضى وفرحان بيها ومحدش ليه فى نفسه حاجة".

وأضاف: "أنا بضحك الناس وجوايا جرح كبير بعد موت ولادى قدام عينى، بعد ما تعبوا فجأة وجريت بيهم على المستشفيات ومحدش كان حاسس بيا، وفى الوقت ده كنت بطلع وبضحك الناس لأنها ملهاش ذنب باللى أنا فيه".

وتابع صميدة: "أنا إنسان بسيط جدًا ومش غنى وعايش فى منطقة شعبية فى شقة إيجار، خرجت من محافظة الفيوم، وأنا شغال بياع أنابيب كنت بطلع لحد الدور الـ 12 شايلها على كتفى عشان لقمة العيش وعمرى ما خجلت من مهنتى ديه ولو جار عليا الزمن هرجعلها تانى لأن الشغل مش عيب".

واستكمل: "حطيت قدام عينى هدف وحلمت أنى أمثل، وروحت وسعيت كتير على الحلم ده لحد ما ربنا حققهولى وبقيت ممثل وكوميديان، أنا بحب كل الناس وعمرى ما أذيت حد ونفسى الناس تسيبنى فى حالى لأن شكلى ده خلقة ربنا عز وجل" .