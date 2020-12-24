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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان إدوارد : "حضرت خطوبته الأولى.. وأول مرة قابلته كان بيغنى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة الفنان إدوارد، أن من أكثر الصفات التى جذبتها له، تحمله المسئولية من صغره، وسبب تعرفها عليه هو زوج أختها، حيث يعتبر صديقه المقرب، وكان دائما يقول لها إنه سيزوجها من إدوارد صديقه، وصادف أنها حضرت خطوبة إدوارد الأولى، قبل أن تتعرف عليه بكثير، حيث دعتها صديقاتها للذهاب معهم لخطوبة إحدى صديقاتهم وبالفعل ذهبت وباركت لهم.
وأضافت زوجة إدوارد خلال لقائها مع زوجها فى برنامج معكم والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC : بعد فترة من ترك خطيبته أصر زوج أختى أن أقابل إدوارد، وأول مرة كنت أراه كان يغنى، وهنا وقعت فى غرامه"، لذلك عندما قال لى فى هذه الفترة إنه ينوى العودة للغناء قلت له " بلاش أحسن مصر كلها تقع فى غرامك" .
ادوارد وعائلته مع منى الشاذلى
وانتهى إدوارد من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، حيث يجسد خلاله مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني .
مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .
كما يشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية".
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