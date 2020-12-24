شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان إدوارد : "حضرت خطوبته الأولى.. وأول مرة قابلته كان بيغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة الفنان إدوارد، أن من أكثر الصفات التى جذبتها له، تحمله المسئولية من صغره، وسبب تعرفها عليه هو زوج أختها، حيث يعتبر صديقه المقرب، وكان دائما يقول لها إنه سيزوجها من إدوارد صديقه، وصادف أنها حضرت خطوبة إدوارد الأولى، قبل أن تتعرف عليه بكثير، حيث دعتها صديقاتها للذهاب معهم لخطوبة إحدى صديقاتهم وبالفعل ذهبت وباركت لهم.

وأضافت زوجة إدوارد خلال لقائها مع زوجها فى برنامج معكم والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC : بعد فترة من ترك خطيبته أصر زوج أختى أن أقابل إدوارد، وأول مرة كنت أراه كان يغنى، وهنا وقعت فى غرامه"، لذلك عندما قال لى فى هذه الفترة إنه ينوى العودة للغناء قلت له " بلاش أحسن مصر كلها تقع فى غرامك" .



ادوارد وعائلته مع منى الشاذلى