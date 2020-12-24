شكرا لقرائتكم خبر عن Merry Christmas.. نانسى عجرم وكاظم الساهر وسميرة سعيد يحتفلون بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهانى لجمهورهم بمناسبة أعياد الميلاد و الكريسماس، وسط حالة من الفرحة بالعام الجديد.

وكتبت نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر:"حب وفرح وإيام حلوة بتمناها للكل.. يا رب الإيام الجايي تمحي كل شي صعب عشناه وترجع البسمة تسكن بكل البيوت ميلاد مجيد"، كما حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على تهنئة جمهورها، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة:" كل سنة وانتم كلكم طيبين وحلوين Merry Christma".



نانسى عجرم عبر تويتر



إسعاد يونس انستجرام

وهنأ القيصر كاظم الساهر، جمهوره عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" أطيب الأمنيات و أحر التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد"، ونشرت الديفا سميرة سعيد صورة لها عبر انستجرام، وعلقت:" Merry Christmas".



النجمة سميرة سعيد

يشار إلى أنه حرص عدد من النجوم الاحتفال بالكريسماس من خلال منشوراتهم على السوشيال ميديا منذ قليل، حيث احتفلت الفنانة ليلى علوي بأعياد الميلاد وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع شجرة الكريسماس، معلقة :"اتمنى لكم Merry Christmas"، و كما شارك الفنان هاني رمزي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة له مع شجرة الكريسماس أيضا، معلقا :"هابي نيو يير 2021 و Merry Christmas لكل أصدقائي".