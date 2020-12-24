شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: نشأت فى مستوى مادى كبير وتغير كل شىء بعد مرض والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد إنه كان يعيش مع والده فى مستوى مادى كبير، ولكن أصيب والده بجلطة نقل على أثرها للرعاية المركزة الذى ظل فيها لمدة عام، مما اضطره لتصفية الشركة وبيعها ثم توفى والده، مضيفا:"انقلب الحال وبدأت أعمل عند الناس الذين كانوا يعملون فى شركة أبى، وعملت أمى كمساعدة للسيدات كبار السن وعملت أختى كمدرسة".

وأضاف إدوارد خلال لقائه فى برنامج "معكم" التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC :"هذه المرحلة بالتأكيد كانت صعبة، ولكنها كانت اختبار، فإما أن أتحمل المسئولية أو أسير فى طريق الضياع، ولكنى تعلمت الكثير من هذه المرحلة وكنت دائما أردد الحمد لله".



ادوارد وعائلته مع منى الشاذلى

وانتهى إدوراد من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، حيث يجسد خلاله مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .

كما يشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية".