شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الناس فاهمة الفنانين معاهم ملايين وإحنا بنعانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على بحث الحكومة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافى، مشيرا إلى أن النقابة لديها قاعدة بيانات وتصورات لبعض التشريعات الواجب تغييرها لتعظيم المعاشات، وتابع نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، أن قانون التأمينات موجود بالفعل، معقبا: "النقابة معندهاش مانع من المساهمة بجزء من اشتراك أعضائها، لتوفير معاش لهم فى المستقبل.

وأضاف زكى، أن النقابة لديها تشريعات أيضا لتعظيم موارد النقابة، معقبا: "الناس فاهمة أن الفنانين والممثلين معاهم ملايين، بالعكس دول عدد قليل إحنا بنعانى، لأن عندنا 11 شعبة مهمة أصحابهم معندهمش دخل"، مؤكدا أن المعاش سيكون حسب رغبة العضو ووفقا للشيخوخة والعجز.

وكانت عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية فى مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع الفنى والإبداعى، بالإضافة و بما يضمن حصولهم على المعاش التأمينى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التى يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافى وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه.

وأوضحت نيفين القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم،و اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي ،بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعى.