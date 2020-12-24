بالفيديو| حازم إيهاب يحتفل بزفافه.. وهكذا علق على شكل زوجته بفستان الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب، بزفافه مساء اليوم الخميس، بحضور أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.

ونشر حساب برنامج "أراب وود" على موقع "إنستجرام"، فيديو ضم اللقطات الأولى من حفل الزفاف، ظهر فيها حازم قبل أن يرى زوجته لأول مرة في فستان الزفاف، ليعلق بعد رؤيتها "الله.. ايه الحلاوة دي، الحمد لله يا جماعة مطلعتش لابسة فستان منفوش"

حازم إيهاب حقق شهرة واسعة من خلال برنامج "SNL بالعربي"، وشارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية، بينها مسلسل "الحساب يجمع" مع الفنانة الكبيرة يسرا.