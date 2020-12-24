إدوارد: حياتي تغيرت بعد إصابة والدي بجلطة وتحملت المسؤولية بالجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلّ الفنان إدوارد وأسرته، ضيفًا على حلقة جديدة من برنامج "معكم.. منى الشاذلي"، المعروض على قناة CBC، مساء اليوم الخميس 24 ديسمبر.

وكشف إدوارد خلال الحلقة عن أبرز الصعوبات التي واجهته في حياته، وكيف تحول من ابن لأسرة ثرية، يمتلك والده شركة للسياحة، لشاب يتحمل مسؤولية أسرته وهو مازال طالبًا في الجامعة.

وأوضح "أثناء عامي الجامعي الثاني، أصيب والدي بجلطة، دخل على إثرها العناية المركزة لمدة عام كامل، وتوفي بعدها، وقتها اضطررت لتصفية الشركة، وبحثت أنا ووالدتي وأشقائي عن عمل، ووجدت عملًا لدى أناس كانوا يعملون في شركة السياحة الخاصة بوالدي، بعدما فتحوا شركة خاصة بهم، وليلًا كنت أعزف على الجيتار وأغني في الفنادق، أما والدتي فكانت تساعد السيدات كبيرات السن، وأختي عملت بالتدريس".

وتابع إدوارد "ما حدث لنا كان اختبار من ربنا، ووقتها لم يكن أمامي سوى خيارين إما تحمل المسؤولية وأصبح رجلًا، أو أضيع"، لافتًا أنه تعلم منذ الصغر كيف يصبح رجلًا ويتحمل مسؤولية أسرته.

وكشف إدوارد أن أول مصروف يتذكره، كان 6 صاغ في اليوم.