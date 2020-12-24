محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان محمد ثروت وفاة والدة زوجته من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
وكتب "ثروت": "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، توفيت إلى رحمة الله الحاجة نجد عبد المنعم عطاطا والدة زوجتي منى جمال، اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وأغفر لها".
وكان الفنان محمد ثروت كشف قبل ساعات قليلة عن سبب مغادرته العرض الخاص لفيلمه الجديد "ريما"، مؤكدًا إنه تلقى مكالمة هاتفية تفيد بنقل حماته إلى المستشفى: "توضيح هام جدًا .. الناس اللي بتقولي أنت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم ريما و ماكملتش للآخر؛.أنا جالي تليفون بيقول ان حماتي جالها جلطة في المخ ونقلوها المستشفى ودخلت العناية المركزة وحالتها بين الحياة والموت".
أضاف: "أكيد هسيب اللي في ايدي كله وأطير أنا ومراتي عشان نروح المستشفى نطمن عليها ونبقى جنبها، بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات على كشفه مرورها بأزمة صحية.. محمد ثروت يعلن وفاة حماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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