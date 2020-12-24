محمود البزاوي يهنئ منتخب مصر لكرة القدم النسائية: رفعوا راسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعرب الفنان محمود البزاوي عن سعادته بفوز منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا على المنتخب اللبناني.
وغرد "البزاوي"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "تحية حب وتقدير لبناتنا اللي رفعوا راسنا وفازوا على منتخب لبنان، ادعموهم لانهم يستحقوا، وإن شاء الله نشوفكم في كأس العالم، ومبروك للموهوبة الجميلة نادية رمضان على الهاتريك".
وفاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما، بثلاثية على المنتخب اللبناني في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين على ستاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.
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