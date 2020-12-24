هيفاء وهبي تحسم الجدل حول تعليق منسوب لها بشأن أزمة أصالة: "بشع وتركيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حسمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل، حول تعليقها على أزمة الفنانة السورية أصالة، بعد انتشار تدوينة منسوبة لها تهاجم من خلالها المخرج طارق العريان.

وعبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، نفت هيفاء وهبي صلتها بالتغريدة المتداولة، مؤكدة إنها لا تعلم عنها شيئًا وإنها مفبركة: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي"

وعلقت الفنانة السورية أصالة نصري، على صورة طليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وكتبت أصالة عبر حسابها بـ إنستجرام: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عادية، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن أصالة نصري.

وانفصل طارق العريان عن أصالة في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عامًا، وأنجب منها التوأم آدم وعلي.