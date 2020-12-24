فيديو| سؤال محرج من مذيع لرانيا يوسف.. ورد صادم منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة رانيا يوسف "برومو" لقاء أجرته مع برنامج "مع الفارس"، المقرر عرضه في 1 يناير 2021، عبر إحدى القنوات العراقية.
وخلال البرومو الذي لم تتجاوز مدته العشرين ثانية، وجه المذيع العراقي سؤالًا محرجًا لرانيا يوسف حول إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 42، لترد رانيا بإجابة صادمة ذكرت فيها زميلاتها بالوسط الفني.
من ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في الجزء الثاني من "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى وإخراج وائل فرج.
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