قضية الفيرمونت.. نهى العمروسي تناشد النائب العام الافراج عن ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

استغاثت الفنانة نهى العمروسي بالنائب العام، وتقدمت بتظلم على حبس ابنتها "نازلي"، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "قضية الفيرمونت".

وحصل "الخليج 365"، على نص التظلم التي وجهته الفنانة إلى النائب العام..

جاء في التظلم "استغاثة إلى النائب العام.. أعذرني سيدي على ما سأبوح به في خطابي هذا ولا تعتبره تدخلا مني في تحقيقاتكم السارية فأنا أَجل وأحترم سيادتكم كما أحترم هيئة نيابتكم الموقرة، وأنا على ثقة تامة من أنكم تبذلون كل الجهد لتحقيق العدالة، لكني معذورة كل العذر في الخوض في بعض تفاصيل القضية: ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ ( قضية الفيرمونت ) لإني أم محسورة القلب".

وتابعت نهى: "نازلي مصطفى كريم.. ابنتي الشاهدة المتهمة والضحية في نفس القضية كانت موقنة أنها محمية من المجلس القومي للمرأة ومن النيابة العامة متمثلة في شخص سيادتكم، وقد ذكرت هذا بالفعل في مكالمة مسجلة من ضمن الدلائل المُقَدمة لسيادتكم والتي تثبت أنها ضحية، لقد كانت نازلي تضع ثقتها في الله أولا ثم في سيادتكم أن لن يمسها أي سوء بذهابها لكم فور استدعائها لتشهد بالحق كما أمرها الله مع أنها كانت مهددة من زوجها المتهم بنشر تلك الفيديوهات إذا نطقت بشهادتها لكنها فعلت وتوكلت على ربها".

واستطردت نهى في استغاثتها، أن ابنتها زُج بها في القضية، بتهم وصفتها بالكيدية والملفقة، ووجهت الاتهامات لزوج ابنتها، بينها التهديد والابتزاز، إذ لم تستسلم لأوامره.

وترجت نهى النائب العام، وطلبت منه أن يطلق سراح ابنتها، مع التشديد على التزام بابنتها بالمثول أمام النيابة في كل مرة يتم استدعاؤها فيها.

وكانت النيابة، أمرت بالتحقيق في بلاغ تلقته بتاريخ 4 أغسطس من العام الجاري، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل الفندق الشهير، وأمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود، ولكن تبين أن عدد من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا، وبالفعل استطاعت النيابة إحضارهم.. وجاري التحقيق معهم.