محمد ثروت يكشف سبب مغادرته العرض الخاص لفيلمه: جالي تليفون إن حماتي بين الحياة والموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان محمد ثروت عن سبب مغادرته العرض الخاص لفيلمه "ريما" أمس الأربعاء، مؤكدًا إنه تلقى مكالمة هاتفية تفيد بتعرض حماته لوعكة صحية.

وكتب "ثروت"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توضيح هام جدا، الناس اللي بتقولي انت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم ريما، وماكملتش للاخر، أنا جالي تليفون بيقول إن حماتي جالها جلطة في المخ ونقلوها المستشفى ودخلت العناية المركزة وحالتها بين الحياة والموت".

وأضاف محمد ثروت: "أكيد حسيب اللي في ايدي كله وأطير أنا ومراتي عشان نروح المستشفى نطمن عليها ونبقى جنبها، بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت، وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم".

واحتفل نجوم فيلم "ريما" بالعرض الخاص أمس الأربعاء فى إحدى سينمات التجمع الأول بحضور عدد من أبطاله.

الفيلم من بطولة محمد ثروت، مايا نصري، الطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.