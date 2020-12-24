صورتها مع طارق العريان أغضبت أصالة.. من هي نيكول سعفان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم عارضة الأزياء نيكول سعفان قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا، بعد ظهورها مع المخرج طارق العريان، وهو ما أثار استياء طليقته الفنانة السورية أصالة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن "نيكول" التي ارتبط اسمها بالمخرج طارق العريان:

- هي عارضة أزياء سورية، من مواليد 1998.

- تعيش بين دبي ومصر، وتظهر في العديد من المناسبات العامة برفقة عدد من المنتجين والمخرجين أبرزهم طارق العريان.

- حينما أعلنت أصالة انفصالها عن طارق العريان، ارتبط اسم نيكول بأنها السبب في الانفصال.

- يتابعها عبر إنستجرام حوالي 90 ألف متابع.

- ظهرت أمس في صورة رفقة المخرج طارق العريان، وأثارت تلك الصورة جدلًا واسعًا بعدما وجهت الفنانة نسرين إمام الشكر لهما على احتفالية الكريسماس.

- أغضبت الصورة المشار إليها الفنانة السورية وأعربت عن حزنها لظهورهما معًا، ووصفت الصورة بأنها "الأكثر ألما".