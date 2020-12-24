46 عاماً على رحيل ملك العود فريد الأطرش

تمر غداً الذكرى الـ46 لرحيل موسيقار فذ بمعنى الكلمة أثرى الحياة الموسيقية والغنائية فى مصر والعالم العربى لسنوات طويلة، ملك العود، فريد الأطرش.

جاء إلى مصر من جبل الدروز فى أواخر ثلاثينيات القرن الماضى مع شقيقته الراحلة المطربة أسمهان بحثاً عن المجد والشهرة، موهبته كانت فطرية، بدأ مشواره الفنى الحقيقى عام 1940 حينما قام ببطولة فيلم «انتصار الشباب» مع أسمهان، ونجح الفيلم وبدأت نجومية فريد وأسمهان فى الصعود. مشوار فنى لفريد استمر 35 عاماً، أبدع خلالها العديد من الروائع الغنائية بالإضافة لأفلامه السينمائية التى حققت نجاحاً هائلاً.

أغانى فريد ما زالت محفورة فى وجدان الملايين، صوت من نوع مختلف يجمع بين الشجن والإحساس والقوة فى نفس الوقت، روائعه الغنائية من الصعب

إحصاؤها.

ولكن أغنية «الربيع» التى غناها لأول مرة عام 1949 تعتبر من أشهر أغانيه واستطاع بعبقريته أن يطور فى هذا اللحن، حيث كان حريصاً على غنائها فى معظم حفلاته، حدث ولا حرج عن روائعه الغنائية التى لا تنسى «حكاية غرامى» و«أول همسة» و«إياك من حبى» و«حبيبى» و«عش أنت» و«هلت ليالى» و«يا ويلى من حبه» و«بنادى عليك» و«حبيب العمر» و«يا شمس قلبى» و«نجوم الليل» و«حياة عنيكى» و«سنة وسنتين» و«يا أبوضحكة جنان» و«جميل جمال» و«زمان يا حب» و«تأمر ع الراس وع العين» و«بساط الريح» و«نورا» و«يا حبيبى طال غيابك» و«ارحمنى وطمنى» و«ليه أنا بحبك»

و«يا حبايبى يا غايبين» و«حبينا» وأخيراً «علشان ماليش غيرك».

قدم فريد الأطرش للسينما العديد من الأفلام الاستعراضية الغنائية، نذكر منها على سبيل المثال «لحن الخلود» و«آخر كدبة» و«أحبك أنت» و«رسالة غرام» و«عفريتة هانم» و«تعالى سلم» و«ماليش غيرك» و«من أجل حبى» و«حكاية العمر كله» و«لحن حبى» و«أنت حبيبى» و«رسالة من امرأة مجهولة» و«الحب الكبير» و«زمان يا حب» وأخيراً «نغم فى حياتى».

وشاء القدر أن يرحل فريد قبل أن ينتهى من تصوير الفيلم، كما حدث مع شقيقته الراحلة أسمهان التى رحلت قبل انتهاء تصوير فيلم «غرام وانتقام» عام 1944.

مهما مرت السنوات يبقى فريد الأطرش علامة مضيئة فى تاريخ الموسيقى والغناء فى مصر والعالم العربى، فنه ما زال خالداً ويعيش فى وجداننا، لأن الفن الأصيل لا يموت أبداً مهما مرت السنوات.

رحم الله ملك العود فريد الأطرش الذى رحل عن دنيانا يوم 26 ديسمبر 1974، تاركاً فناً أصيلاً ما زلنا نستمتع به حتى الآن.