الإماراتي أحمد عبدالرزاق ينضم لأسرة فيلم "الشنطة"

انضم الفنان الإماراتي أحمد عبدالرزاق لأسرة فيلم "الشنطة" الذي يتم تصويره حاليا بدبي والمقرر عرضه خلال إجازة نصف العام. اقرأ .. فيلم "الشنطة" ينطلق من دبي ويستكمل في القاهرة (صور) من جانبه أعرب الفنان أحمد عبدالرزاق عن سعادته الغامرة لإنضمامه لفيلم الشنطة وقال : أنا سعيد بالإشتراك في عمل مصري مثل فيلم الشنطة لأن السينما المصرية سينما رائدة في المنطقة العربية. مصري مثل فيلم الشنطة لأن السينما المصرية سينما رائدة في المنطقة العربية. أضاف "عبدالرزاق": ومايزيد سعادتي أنني أتعاون مع منتج كبير وهو الأستاذ صفوت غطاس ومؤلف كوميدي كبير أعماله تتحدث عنه وهو الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج كبير وهو الأستاذ أحمد البدري ونجوم لهم ثقلهم الفني مثل الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيرين. فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، الطفلة بيزي ، وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.

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