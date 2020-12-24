لينا شاماميان ضيفة أبلة فاهيتا في "لايف من الدوبلكس" .. بعد قليل

تحل المطربة السورية لينا شاماميان ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، مع أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.



وتتحدث "لينا" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعمالها، ومواقف عديدة جمعتها بزملائها.



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وكانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

يذكر أن المطربة السورية لينا شاماميان، قد قدمت أغنيتها المصرية الشهيرة "هنعيش ونشوف"، التي قدمت كتتر غنائي

للمسلسل الإجتماعي "إلا أنا"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتقول كلماتها "هنعيش ونشوف معاناة وظروف .. والفرحة ح ترجع من تاني والدنيا هتبقى مصالحانى .. حالنا بيتغير فى ثوانى وفي غمضة عين فى سباق ماشيين .. وفراق وحنينالشدة تملى تقوينا …. وتبين مين قلبه عليناعلى حس الأمل اللي مالينا .. عايشين راضيين".