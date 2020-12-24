لينا شاماميان ضيفة أبلة فاهيتا في "لايف من الدوبلكس" .. بعد قليل

تحل المطربة السورية لينا شاماميان ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، مع أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.
وتتحدث "لينا" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعمالها، ومواقف عديدة جمعتها بزملائها.
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وكانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.
يذكر أن المطربة السورية لينا شاماميان، قد قدمت أغنيتها المصرية الشهيرة "هنعيش ونشوف"، التي قدمت كتتر غنائي
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