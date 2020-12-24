20% من وفيات هذه المقاطعة الأمريكية بسبب ما فعله هذا الموظف!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 10:02 مساءً

أعلنت السلطات الصحية في ولاية أوريغون الأمريكية، إن شخصا واحدا، تسبب بقرابة 20 بالمئة من وفيات مقاطعة دوغلاس، جراء نقله عدوى فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أن المصاب قرر الذهاب إلى العمل متعمدا، رغم معاناته من أعراض الإصابة، وبفعل تصرفاته تسبب بنشر فائق للفيروس.

وتوفي سبعة أشخاص، ووُضع 300 آخرين على الأقل في الحجر الصحي، بعد تلقيهم العدوى من ذلك الشخص.

وأبلغت أوريغون، الثلاثاء، عن مسار تفش في الولاية، مرتبط بالشخص ذاته، ولا يزال مئات يعيشون في الحجر الصحي على خلفية هذا التفشي.

ولا تزال السلطات في الولاية تعيش حالة ترقب لأي أعراض خطيرة قد تظهر على من باتوا في الحجر الصحي حاليا.

ووفقا لصحيفة “أوريغون لايف”، فإن الوفيات التي تسبب بها ذلك الشخص تشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي وفيات كورونا في المقاطعة.