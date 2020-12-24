كريم فهمي يعلن إصابته بكورونا: "إيجابي الحمد لله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل المصري كريم فهمي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال كريم فهمي عبر حسابه الرسمي بتطبيق "أنستقرام"، الخميس: "إيجابي كورونا الحمد لله".

كريم فهمي شارك مؤخرا في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض في رمضان 2020، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير.

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أعلنت تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة فى أعداد الإصابات.

وأعلنت إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، وقالت إن التسجيل سيكون للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.