كوافو يقدم هدية فاخرة بآلاف الدولارات لصديقته ساويتى بمناسبة الكريسماس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب العالمى كوافو تحول لشخصية "سانتا" ليقدم هدية الكريسماس الفاخرة التى تكلفت آلاف الدولارات لصديقته مغنية الراب ساويتى " Saweetie " ، وهى اللحظات التى سجلها النجم البالغ من العمر ( 29 عاما ) فى مقطع فيديو قصير .

قدم كوافو لصديقته ساويتى سيارة بنتلى جديدة كهدية لها وهى سيارة باللون الأبيض ووضع النجم الشهيرة بعض الزينة باللون الأحمر ، و بمجرد أن رأت ساويتى السيارة كانت متحمسة للغاية لدرجة أن الشيء الوحيد الذى كانت تفعله هو الصراخ فرحا ، لتتوجه اليها وهى تجرى لتستقلها .

يذكر أن كوافو هو عضو فريق " Migos " الذى يعد واحد من أهم فرق الهيب هوب فى العالم يتكون من ثلاث مغنين وهم كوافو و أوفست و takeoff، وقد تأسس الفريق عام 2008 وقدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " narcos " و " stir fry " و " notice me " و " get right witcha " و " danger " ، و غيرهم .

