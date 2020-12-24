شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك ويست وزوجته فى صورة عائلية قبل احتفالات "الكريسماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك دومينيك ويست وزوجته كاثرين فيتزجيرالد صورة عائلية لهما برفقة أولادهما في أيرلندا قبل احتفالات "الكريسماس".



عائلة دومنيك ويست

وظهر في الصورة العائلية الفنان العالمي دومينيك ويست مع زوجته مصممة المناظر الطبيعية كاثرين فيتزجيرالد البالغة من العمر 49 عاما، بصحبة أطفالهم الأربعاء دورا (13 عاما) وسنان (12 عاما) وفرانسيس (11 عاما) وكريستابل (7 أعوام) في محيط منزل العائلة بإيرلندا، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وتزوج دومينيك وكاثرين في يونيو 2010 بعد علاقتهما الجامعية الرومانسية ولديهما أربعة أطفال، والممثل لديه أيضًا ابنة أخرى مارثا (21 عامًا) مع صديقته الأرستقراطية السابقة بولي أستور.



دومينيك ويست مع ليلى جيمس في روما

وفي وقت سابق، علقت كاثرين فيتزجيرالد زوجة الفنان العالمي دومينيك ويست، مجددا على فضيحته مع النجمة ليلي جيمس، حيث تحدثت لأول مرة للصحافة عن علاقتها مع دومينيك ويست بعد تسريب صورا وهو يقبل ليلي جيمس ويعانقها في روما الشهر الماضى.

وقالت كاثرين فيتزجيرالد لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن علاقتهما تسير على ما يرام، مؤكدة أن العلاقة "جيدة"، فيما أشار أصدقاؤها إلى أنها مصممة على جعل زواجها ناجحا وتتجنب الطلاق.

ووجهت كاثرين فيتزجيرالد حديثها إلى مراسل "ديلى ميل" البريطانية، قائلة: "نحن بخير، شكرا جزيلا لك.. الأمور بيننا على ما يرام. لسنا بحاجة إلى أى نصيحة من أى شخص، شكرا لك".

وفى الأيام التى أعقبت الفضيحة، وقفت كاثرين، وهى أم لأربعة أطفال، فى صمت خلال عرض غريب للوحدة مع النجم خارج منزلهم في كوتسوولدز، حيث أصر ويست أن تقول: "زواجنا قوى ونحن ما زلنا معًا إلى حد كبير".

وتعرضت كاثرين فيتزجيرالد لضغوط من الأصدقاء لإنهاء زواجها الذى دام 10 سنوات من الممثل الذى أنجبت منه أربعة أطفال صغار، حيث قال البعض إنها سئمت من كونها زوجة ممثل "وكل ما يترتب على ذلك".