شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: نموذج لدقة المعلومة واحترام الخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة صابرين على توجيه التهنئة لموقع الخليج 365 وادارته بعد تتويجه بجائزة الصحافة الذكية، قائلة: "مبروك الخليج 365 الحصول على الجائزة الأخيرة، التي تستحقها عن جدارة لأنها ما زالت تتعامل بمهنية احترام الصحافة للخبر ودقة المعلومات"، وأضافت : " تحية خالصه مني لكل فرد يعمل بتلك المؤسسة من الصغير للكبير، وإلى مزيد من التقدم الدائم".



صابرين

وكان موقع ”الخليج 365”، قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وتأسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.

من ناحية أخرى تطرقت الفنانة صابرين لإصابتها بكورونا مؤخراً خلال تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، وقالت إنها لا تعلم كيف أصيبت بفيروس كورونا، مضيفة:"الكارثة في كورونا واللى حسيته من خلال تجربتي من الإصابة بالفيروس بتصيب العائلة مش فرد واحد، ومفيش حد من كل اللي حواليا إلا العائلة بالكامل كورونا، والكارثة إن في أصحاء جدا حاملين فيروس كورونا ومعندهمش أي أعراض ومش مصدقين إن عندهم الفيروس".