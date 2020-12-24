شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: يا رب ينتهى كورونا للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة السورية كندة علوش، أن أكثر شيء تحاربه منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا هو الخوف، وكتبت عبر حسابها بتويتر:" مصرين يخلونا نخاف من بداية كورونا وأنا أكتر شيء بحاربوا هو شعور الخوف لأني بكره انو يسيطر علي عم كون حريصة ودير بالي وآخد الاحتياطات لسلامتي وسلامة أسرتي".

وأضافت قائلة:"بس واضح أنو هالشي مابيكفي لازم نخاف وننهوس ويلي ماخاف من السلالة الأولى لازم يخاف من السلالة التانية يارب ينتهي كورونا للأبد".



كندة علوش عبر تويتر

وكانت النجمة كندة علوش، احتفلت بعيد ميلاد زوجها النجم عمرو يوسف، متمنية له المزيد من النجاح و السعادة وكتبت كندة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" كل سنة وأنت حبيبي و بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.