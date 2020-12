شكرا لقرائتكم خبر عن كلوى كاردشيان عارية للترويج عن أحذية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أطلقت مؤخرًا أول مجموعة أحذية أمريكية لها، لم تتردد نجمة تلفزيون الواقع كلوى كاردشيان عن الترويج للخط الجديد، حيث ظهرت عارية في حملة إعلانية وهى ترتدى حذاء مصنوعا من جلد الغزال.



كلوي كاردشيان عارية للترويج عن خط ازيائها

عرضت نجمة The Keeping Up With The Kardashians، البالغة من العمر 36 عامًا قوامها الممشوق حيث ظهرت عارية ولم ترتد سوى بنطلون جينز أزرق ، ذى خصر عالي وزوج الأحذية المعلن عنها، وهو ما جعل الحملة الاعلانية مثيرة للغاية.

وكانت قد أكدت كلوي كاردشيان، أن احتفالات العائلة فى "الكريسماس" لهذا العام تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الوقت الذى يواصل فيه الفيروس التاجى حصد المزيد من الأرواح، وفقا لما ذكرته صحفية "ديلى ميل" البريطانية.

وتحتفل عائلة كاردشيان بـ"الكريسماس" في حفل سنوى ضخم كل عام، وقد تم إلغاء احتفالها بعيد الميلاد فى رأس السنة الميلادية هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه المرة الأولى التى تلغى فيها العائلة هذه الاحتفالات من العام 1978، أى منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وأشارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، إلى إنه تم تأجيل الاحتفالات بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، فى ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كاليفورنيا.

وفي وقت سابق، واجهت كلوي كاردشيان، انتقادات حادة بعدما أعلنت أنها قد تخضع للاختبارات السريعة لفيروس كورونا المستجد لضمان استمرار حفلة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة.