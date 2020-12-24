"الصورة البشعة".. معلومات عن 3 نساء أغضبن أصالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "من يزرع الريح يجني العاصفة"، رسالة وجهها عدد من المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي للفنانة المصرية المعتزلة نسرين إمام.

واتهم عدد من المتابعين الفنانة نسرين إمام بتعمد إثارة غضب الفنانة السورية أصالة نصري.

بدأت تفاصيل الأزمة بنشر نسرين إمام صورة تجمعها بالمخرج الفلسطيني طارق العريان وعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وعليا مرسي، شقيقة المنتج تامر مرسي، عبر خاصية "استوري" على تطبيق "أنستقرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع، وعندما شاهدتها أصالة بدا أنه انتابها الغضب، وخرجت عن صمتها، وأعادت نشر الصورة، وأرفقتها بتعليق بالغ القسوة، وقالت إن تفاصيل هذه الصورة بشعة، كما اتهمت نسرين إمام بأنها تشجع على الظلم والجحود.





وفي هذا التقرير تقدم ”الخليج 365” معلومات عن الفنانة المعتزلة التي فجرت الأزمة، وعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، المتهمة بأنها سبب طلاق "أصالة والعريان".

نسرين إمام

ولدت في 22 يناير 1986، ودرست في الأكاديمية البحرية بالقاهرة، وعقب التخرج فضلت العمل في مجال التمثيل، وكانت أولى تجاربها أمام الفنان عمر الشريف في مسلسل بعنوان "حنان وحنين" إنتاج عام 2007.

توالت بعد ذلك أعمالها الفنية، إذ شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها: "قلب ميت" بطولة شريف منير، و"مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، للفنان محمد هنيدي.

وفي عام 2011 فضلت نسرين إمام الانسحاب من الحياة الفنية والتفرغ لرعاية أسرتها، بناء على رغبة زوجها المنتج تامر مرسي، مالك شركة سنرجي للإنتاج الفني.





نيكول سعفان

هي عارضة أزياء سورية، انتشرت العديد من الأخبار العام الماضي حول وجود علاقة عاطفية تربطها بالمخرج طارق العريان.

وتردد كثير أن نيكول سعفان هي سبب انفصال طارق العريان عن أصالة نصري، وتعد الصورة التي نشرتها نسرين إمام أول صورة رسمية تجمع بين العريان ونيكول سعفان.

ولدت عارضة الأزياء في عام 1998، وتبلغ من العمر حوالي 22 عاما، ويفصلها عن "العريان" الذي ولد 1963، حوالي 35 عامًا، كما أنها تحمل الجنسية الأرمينية.





درست "نيكول" مجال التسويق في أرمينيا، وقررت في النهاية العمل بمجال الأزياء، ومنذ عامين، جاءت إلى مصر لتحصل على مزيد من الشهرة، وظهرت في عدة مشاهد في كليب عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة".