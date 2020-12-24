شكرا لقرائتكم خبر عن ابن غادة عادل يحتفل بعيد ميلادها برسالة وصورة من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الله مجدي الهواري "بودي" ابن الفنانة غادة عادل، اليوم الخميس، بعيد ميلادها، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة تجمعه مع والدته النجمة غادة عادل، موجها لها رسالة في عيد ميلادها قائلا :"عيد ميلاد سعيد يا أمي.. أحبك كثيرا.. كل سنة وانتي طيبة يا ماما"، كما نشر صورة لوالدته عبر خاصية الاستوري من دولاب الذكريات.



ابن غادة عادل عبر انستجرام

من ناحية أخرى، هنأ المخرج مجدي الهواري، الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة قديمة للنجمة غادة عادل خلال احتفالها بعيد ميلادها، معلقا :"كل سنة وانتى دايما متألقة.. غادة عادل".



صورة نشرها نجل غادة عادل

وتلقت الفنانة غادة عادل العديد من المعايدات بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت تهنئة المخرج مجدي الهواري وأصدقائها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وانفصلت الفنانة غادة عادل عن المخرج مجدي الهواري قبل أكثر من عامين، وفي وقت سابق تحدثت غادة عادل عن علاقتها بالمخرج مجدى الهوارى والد أبنائها، بعد انفصالها، قائلة :"مجدى كان يخاف على بالطبع مع بداية رحلتى في المجال، هو رفيق رحلتي وصاحبي وصديقي وعلاقتنا أصبحت ممتازة ويمكن في الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكي نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد".