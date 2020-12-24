شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور تقوم ببطولة جزء جديد من Mad Max بعد نجاحها فى The Queen's Gambit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الممثلة أنيا تايلور على بطولة فيلم جديد من سلسلة Mad Max، والتي حققت إيرادات كبيرة بعالم أفلام هوليود منذ اطلاق أول نسخة منها على يد الممثل ميل جيبسون ثم إعادة تقديم الشخصية، عن طريق الممثل توم هارى والممثلة تشارليز ثيرون.



تشارليز

الفيلم الجديد سيكون عبارة عن تجسيد قصة حياة لشخصية التي لعبتها تشارليز ثيرون وعرفت باسم فوريوسا، ومن المفترض طرح الفيلم حسب موقع collider عام 2023.



انيا

وبذلك تتعاقد انيا تايلور على تجربة جديدة بعدما نجحت فى بطولة مسلسل The Queen's Gambit، الذى حصل على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb، فالمسلسل الذى طرح منه 7 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، وتراوحت تقييمات حلقاته ما بين 8.9 و 9.4 على نفس الموقع، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية حول المسلسل من قبل المشاهدين والنقاد من حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 23 أكتوبر الماضى.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت النجمة العالمية أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثاني من المسلسل "The Queen's Gambit"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقابلة جديدة، قالت الفنانة العالمية أنيا تايلور إنها ستقدم "بالتأكيد" موسمًا ثانيًا منThe Queen's Gambit ، المقتبس عن رواية بنفس الاسم كتبها والتر تيفس في عام 1983 والذي بنى قصتها على لحظات من حياته الشخصية، لكن بطلة The Queen's Gambit لم تتحدث عن المزيد من التفاصيل حيال الموسم الثاني.

وفي الموسم الأول، لعبت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا، دور بيث هارمون، المهووسة بلعبة الشطرنج، كما أنها لعبت دور يتيمة من ولاية كنتاكي، وقد لاقى الموسم الأول الذي عرض على شبكة (نتفليكس) المنتجة للمسلسل الدرامي، إعجاب الكثيرين من محترفي الشطرنج.