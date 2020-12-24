شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان كريم فهمى إصابته بفيروس كورونا عبر خاصية استورى بحسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يوماً، ويحصل على أجازة من تصوير أعماله الفنية الجديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.



كريم فهمى يعلن اصابته بكورونا

وصور كريم فهمى جزءا كبيرا من فيلم "جارة القمر" حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري ومقرر عرضه العام المقبل، ويظهر كريم فهمي في دور روائي، ومع تتابع الأحداث يدخل قصة حب مع فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة.

وينتظر كريم فهمى طرح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره مؤخراً، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.