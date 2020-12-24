شكرا لقرائتكم خبر عن Merry Christmas.. ليلى علوى وهانى رمزى وأمل حجازى يحتفلون بـ"الكريسماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ليلى علوي بأعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع شجرة الكريسماس، معلقة :"اتمنى لكم Merry Christmas".



ليلى علوي عبر انستجرام

كما شارك الفنان هاني رمزي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة له مع شجرة الكريسماس أيضا، معلقا :"هابي نيو يير 2021 و Merry Christmas لكل أصدقائي".



هاني رمزي عبر تويتر

فيما وجهت الفنانة المعتزلة أمل حجازي رسالة إلى جمهورها بمناسبة الكريسماس، مغردة عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة :"اتمنى لكم أعياد مجيدة وأن تحمل لكم الأيام القادمة كل الخير والسعادة ..#ميلاد_مجيد".



أمل حجازي عبر تويتر

وحرصت النجمة اللبنانية ديانا حداد على الاحتفال بأعياد الكريسماس من خلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بجوار شجرة الكريسماس علقت عليها : "لكل من يحتفلوا بأعياد الكريسماس اليوم، أتمنى لكم أعياداً سعيدة، Merry Christmas".

من ناحية أخرى حرص عدد من النجمات على الاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقتهن، فحرصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أيضاً على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك من خلال صورة نشرتها منذ ساعات وارتدت فيها نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".



الفنان هاني رمزي