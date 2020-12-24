شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يشيد بمنتخب مصر لكرة القدم النسائية: تحية حب وتقدير لبناتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمود البزاوى، التحية إلى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 عام ، عقب فوزه المستحق بثلاثية علي المنتخب اللبناني في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.

وكتب محمود البزاوى، عبر حسابه بموقع تويتر:" تحية حب و تقدير لبناتنا اللي رفعوا راسنا و فازوا على منتخب لبنان .. ادعموهم لانهم يستحقوا .. و ان شاء الله نشوفكم في كأس العالم .. و مبروك للموهوبة الجميلة ناديه رمضان على الهاتريك".



محمود البزاوى عبر تويتر

يشار إلى أن المباراة جاءت قوية من جانب المنتخب المصري منذ البداية وأحرزت نادية رمضان الأهداف الثلاثة (هاتريك)، وأبدى أحمد رمضان المدير الفني رضاه عن النتيجة، وقال إن الأداء جاء جيدا وان مجهودات الفترة الماضية على مدار شهرين ظهرت في الملعب باستثناء بعض الأخطاء التي سيتم معالجتها .

وأضاف أن الجهاز الفني ما زال أمامه مزيد من العمل للارتقاء بشكل أكبر بمستوي اللاعبات. واوضح أنه نجح في تغيير طريقة وأسلوب اللعب وان منتخب مصر وصل أكثر من مرمى لمرمى لبنان، وأهدرت اللاعبات اربع فرص محققه وان الجهاز الفني سيعمل علي تصحيح وعلاج الاخطاء وانهاء الهجمات بشكل جيد .