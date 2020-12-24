شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "القاهرة كابول" يكشف تفاصيل تصوير المسلسل قبل عرضه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج حسام على عن تفاصيل تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

وقال حسام على عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "واحنا فى آخر خطوات مرحلة التصوير للمسلسل أحب أقول المسلسل دا على أد ما تعبنا فيه وتعبنا من ظروف تصويره (كورونا) بس الحقيقة المشروع له عندى مكانة مختلفة حبيته بشكل خاص حبيته من حلاوة ورقه اللى كتبه الاستاذ عبد الرحيم كمال".



المخرج حسام على

وأوضح: "حبيت المسلسل من روح وشطارة واحترافية الكرو بالكامل حبيته من شطارة وعلاقة نجومه ببعضهم، انا بحب كل المشاريع اللى بشتغل عليها بس القاهرة كابول مدة علاقتي بالمشروع كانت اطول من المعتاد بسبب تأجيل ميعاد العرض من رمضان 2020 لرمضان 2021 بسبب قفل المطارات فبالتالي علاقتي بالمشروع بقت أعمق وأطول".

واختتم: "واحنا بنقرب على نهاية مرحلة التصوير أحب أشكر كل عقل وروح وعين وإيد ساعدتني أطلع المشروع دا بالشكل دا، وبدعي ربنا إن المشروع يخرج للمشاهد بصورة تليق بمجهودكم بدعي ربنا إني أكون أد ثقة شركة الانتاج ونجوم وكرو المسلسل".



المخرج حسام على

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.



نبيل الحلفاوى وحسام على اثناء تصوير القاهرة كابول