شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: غادرت العرض الخاص لـ"ريما" بعد تعرض حماتى لجلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد ثروت عن سبب مغادرته العرض الخاص لفيلمه "ريما" مبكراً، أمس الأربعاء، دون إكمال مشاهدة الفيلم الذى يقوم ببطولته، موضحاً أنه تلقى تليفوناً يفيد بتعرض حماته لجلطة في المخ ونقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، فكان طبيعيا أن يغادر هو وزوجته للاطمئنان على حماته.

وكتبت ثروت على حسابه بموقع فيس بوك: "توضيح هام جدا..الناس اللي بتقولي انت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم "ريما" وماكملتش للاخر،انا جالي تلفون بيقول ان حماتي جالها جلطه في المخ ونقلوها المستشفى ودخلت العنايه المركزة وحالتها بين الحياة والموت".



محمد ثروت

وأضاف محمد ثروت:"أكيد حسيب اللي في ايدي كله وأطير أنا ومراتي عشان نروح المستشفي نطمن عليها ونبقي جنبها، بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت، وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم".

احتفل أبطال فيلم "ريما" بالعرض الخاص أمس الأربعاء فى إحدى سينمات التجمع الأول بحضور عدد من أبطاله، منهم الفنان محمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر وأحمد إمام وآية سليم والمخرج معتز حسام، كما حرص عدد من الفنانين على تهنئتهم منهم الفنان نضال الشافعى ومحمد عز ورامي وحيد وشريف باهر.

فيلم "ريما" من بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.