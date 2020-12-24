شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها.. ومجدى الهوارى مهنئا: كل سنة وانتى دايما متألقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج مجدي الهواري، الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها، اليوم الخميس، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة قديمة للنجمة غادة عادل خلال احتفالها بعيد ميلادها، معلقا :"كل سنة وانتى دايما متألقة.. غادة عادل".



غادة عادل

كما تلقت الفنانة غادة عادل العديد من المعايدات بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت تهنئة المخرج مجدي الهواري وأصدقائها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وانفصلت الفنانة غادة عادل عن المخرج مجدي الهواري قبل أكثر من عامين، وفي وقت سابق تحدثت غادة عادل عن علاقتها بالمخرج مجدى الهوارى والد أبنائها، بعد انفصالها، قائلة :"مجدى كان يخاف على بالطبع مع بداية رحلتى في المجال، هو رفيق رحلتي وصاحبي وصديقي وعلاقتنا أصبحت ممتازة ويمكن في الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكي نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد".



الفنانة غادة عادل

وأضافت غادة، خلال تصريحات إذاعية، "مجدى كان له دورا كبيرا فى حياتى ومشوارى، وفى بداياتى لم أكن أريد امتهان التمثيل وهو دفعني للدخول فى المجال فالانفصال حاجة عادية ومش حاجة وحشة، وتابعت غادة "لا أتمنى غير راحة البال والسعادة لكل الناس، والأذى هو الأمر المستحيل اللى أسامح الآخرين عليه، وقلت برافو لنفسي فى 2019 إني بدأت كل شيء بوضوح".