بالصور| أبطال "ريما" يشاهدونه في عرض خاص بحضور النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق فيلم "ريما" مساء أمس الأربعاء بالعمل في عرض خاص أقيم بمجمع سينما بورتو كايرو بالتجمع الأول، بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائي، احتفالا بالعام الجديد ورأس السنة.

"ريما" هو العمل الثاني للمنتج عمرو طنطاوي، والذي أعرب في بيان صحفي عن سعادته لمواصلة الشركة إنتاجها السينمائي، وشهد العرض حضور معظم أبطال الفيلم، وبينهم "محمد ثروت، ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، منى جمال، أحمد إمام، وآية سليم، والمطرب وائل الفشني، والوجوه الجديدة: شهد شوقي، ميشيل مساك. فيما تغيبت الفنانة مايا نصري عن حضور العرض الخاص بسبب قرارات غلق المطارات نتيجة انتشار فيروس كورونا، إذ لم تستطع السفر إلى القاهرة.

ومن الفنانين حرص على الحضور لتهنئة صنّاع الفيلم: نضال الشافعي، صفاء جلال، شريف باهر، أحمد جمال سعيد، محمد عز، أحمد التهامي، رامي وحيد، عمرو مهدي، سهير رجب، محمود فارس، عماد الراهب، مهند حسني، هاجر الشرنوبي، شريف نجم، عمرو يسري، برلنتي فؤاد، محمد صلاح آدم، والمخرج سامح مصطفى.

وحقق الفيلم أمس الأربعاء إيرادات وصلت لـ40 ألفًا و66 جنيهًا.

وتدور أحداث "ريما" في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى ريما لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.