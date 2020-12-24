2020.. 60 ألف مشاهد لعروض البيت الفني وجمهور "المتفائل" الأكثر حضورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر البيت الفني للمسرح، بيانًا كشف خلاله عن حصاد المسرح في 2020، أكد خلاله أن "أبو الفنون" أثبت أنه قادر على البقاء والتأثير على الرغم من إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، التي فُضت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن المسارح والمهرجانات المسرحية بالعالم توقفت، وأُغلقت مسارح الدولة أبوابها أمام الجمهور لمدة 4 أشهر، حفاظا على سلامة المواطنين، ثم حضور الجمهور بنسبة 50% فقط من سعة المسرح، إلا أن البيت الفني للمسرح أنتج خلال هذه الفترة 35 عرضا مسرحيا جديدا، 13عرضا منها تم تقديمها على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب، و20 عرضا تم تقديمها على مسارح البيت الفني للمسرح المختلفة.

وكشف البيت الفني للمسرح عن وصول عدد ليالي العرض إلى 720 ليلة بحضور جماهيري، وصل إلى 60 ألف مشاهد خلال العام، وكانت أعلى ليالي عرض من نصيب مسرحية "أفراح القبة "من إنتاج فرقة مسرح الشباب، إذ وصلت ليالي عرضه إلى 72 ليلة عرض، بينما كان عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي هو أكثر العروض حضورا من الجمهور هذا العام.

وقدم البيت الفني للمسرح خلال أزمة انتشار فيروس كورونا covid 19 عدة مبادرات لاستمرار دوره التنويري والتثقيفي في المجتمع خلال الأزمة، حيث قدم البيت الفني للمسرح 30 عرضا من عروضه بالمجان على قناة وزارة الثقافة المصرية، ضمن مبادرة "خليك في البيت – الثقافة بين ايديك" والتي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تضمنت هذه العروض أهم العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح على مدار تاريخه، منها: الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب والحب، رجل القلعة وغيرهم، وعروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح، منها: شيزلونج، السيرة الهلامية، وأيضا تتضمن العروض إنتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية، منها: الساعة الأخيرة، أنا كارمن، كوميديا البؤساء، شباك مكسور، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، بالإضافة إلى عروض الأطفال والعرائس، منها: عبور وانتصار، القطط، محطة مصر، وهي عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، وأيضا بمشاركة عرض "أوبرا بنت عربي"، وهو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين، حققت العروض خلال تلك الفترة مشاهدات وصلت لـ100 ألف مشاهدة، واستمر تقديم العروض المسرحية تباعا طوال فترة إغلاق مسارح البيت الفني للمسرح والتي امتدت من منتصف مارس إلى منتصف شهر يونيو حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف الإجراءات الاحترازية، والسماح بعودة العروض المسرحية بجمهورها من جديد .