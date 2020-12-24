بعد إعلانها حزنها بسبب صورة طليقها.. شقيق أصالة يبعث رسالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة على دعمها، بعد ما علقت على ظهور طليقها المخرج طارق العريان وعارضة الأزياء نيكول سعفان في إحدى السهرات.

وكتب نصري عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لم اعتد على شيء في الحياة قدر ما اعتدت ان أكون إلى جانبك وأساندك إن كنتِ على صواب أو حتى في الخطأ، ومع أنني عهدت نفسي بأن ترتقي عن همومي وهموم الحياة التي اختارها لي الله إلا انني لا أستطيع أن أقف صامتا".

وأضاف: "أما جرحك البليغ يا حبيبتي، فجراحك هي جراحي وجراح أمة أحبتك واحبت تكوينك، أرجو الله أن يجبر خاطرك ويداوي جراحك في أسرع وقت وليتولى الله هؤلاء المنغصين الضئيلين أمام قدرك ومقامك يا سيدة كسرت الانكسار نفسه وضعفت الضعف وبقيت شامخة، أنا معك".

وكانت الفنانة أصالة قد عبرت عن غضبها من الصور التي نشرها طارق العريان رفقة "نيكولا"، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر، ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".