استمرار عرض فيلم "بين الجنة والأرض" للأسبوع الرابع في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستمر عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار تجارياً في سينما زاوية للأسبوع الرابع، وذلك بعد الإقبال الجماهيري الكبير على عروض الفيلم التي انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر.

علقت المخرجة نجوى نجار على الاحتفاء بالفيلم واستمرار عروض، قائلة: "أنا سعيدة جداً بأن الفيلم حصل على انطلاقة تجارية ناجحة، وما يزيد من شعوري بالسعادة هو أن الأمر يحدث في وسط الجمهور المصري وفي سينما زاوية، وأتمنى أن تستمر عروض الفيلم لأطول فترة ممكنة، وأن تصل إلى الدول العربية الأخرى، وذلك في ظل التزام دور العرض بالإجراءات الاحترازية نظراً لتفشي وباء كورونا."

وكان الفيلم قد تلقى إشادة نقدية كبيرة منذ بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش "شيق، أداءاته الرئيسية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقاً"، بينما وصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "فيلم عصري، ذو طابع بصري مختلف"، وكتبت سكرين ديلي أيضاً "ممتع للجمهور".

وفاز "بين الجنة والأرض" خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.