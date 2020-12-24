بطلا «سيدة البحر» لـ«الخليج 365»: خبر الترشح مبهج للسينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - أحدث خبر ترشح الفيلم السعودي «سيدة البحر» ليمثل السعودية في مسابقة الأوسكار، فرحة لدى الوسط السينمائي السعودي، وليضاف ضمن الإنجازات الأخيرة العالمية في هذا المجال، وخطوة نحو التميز.

وللحديث عن هذا الخبر وأهميته تواصلت «الخليج 365» مع بعض من أبطال الفيلم.

سيدة البحر



الفنان السعودي إبراهيم الحساوي بطل الفيلم حدثنا عن الفيلم وخبر الترشح، فقال:

العمل على الفيلم بدأ منذ عدة سنوات؛ حيث عملت المخرجة شهد أمين على أكثر من مسودة للسيناريو حتى يظهر بهذا الشكل النهائي الذي أهله ليشارك في المسابقة الأهم في العالم، وهي الأوسكار، عن فئة الأفلام الروائية الطويلة.

ابراهيم الحساوي



ويضيف: التحضير الجيد للفيلم والعمل عليه بشكل متقن من قبل مخرجة الفيلم وطاقم العمل، من أهم العناصر الرئيسية وراء نجاحه.

وعن خبر ترشح الفيلم لـ«الأوسكار» علق الحساوي: خبر الترشح كان خبراً مبهجاً وسعيداً للسنيما السعودية ولنا بوصفنا سينمائيين، ونتمنى أن يحصد هذه الجائزة المهمة.

من جهة أخرى أشاد الفنان إبراهيم الحساوي بالسنيما السعودية، وحضورها في المهرجانات الدولية وتطورها وبالفنانيين السعوديين وبحضورهم الدولي.



يعقوب الفرحان

يعقوب الفرحان



من جهته بارك الفنان الشاب يعقوب الفرحان لكل المهتمين والمتذوقين للفن السينمائي في السعودية ترشح الفيلم، وقال:

أوجه شكري لوزارة الثقافة على دعمها وكل الدعم المقدم لنا، ولولا هذا الدعم ما تم الترشيح، وننتظر النتائج بحماس، وبعد هذه المرحلة هناك مرحلة قبل الترشيح النهائي.

وأضاف: نحن لم نصل للعالمية فقط، بل نحن أصبحنا نؤثر في العالم من خلال أعمالنا وإرثنا وقيمنا، ونحن قادرون على ذلك بإمكانياتنا وطاقتنا وفننا.

وختم قائلاً: أنا متفائل جداً بالقادم؛ فالأعمال السعودية أصبحت حاضرة في جميع المحافل الدولية.