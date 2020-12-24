أجواء عيد الميلاد الساحرة، تعود الآن إلى الأردن، تحمل نسمات التفاؤل والأمل، عبر حفل موسيقى أقامه الفنان عزيز مرقة، فى مفاجأة على سطح أحد الأبنية فى العاصمة عمان، عرض عزيز لأول مرة خلال الحفل أغنيته الجديدة "الحب الكبير" متحدياً الحظر الشامل وأزمة كوفيد19. مرة خلال الحفل أغنيته الجديدة "الحب الكبير" متحدياً الحظر الشامل وأزمة كوفيد19. اقرأ .. عزيز مرقة يزيح الستار عن حفله الغنائي الأون لاين أراد عزيز أن يبعث رسالة إستثنائية، تؤكد إمكانية العيش بحياة سعيدة وبسيطة، يغمرها الحب دون ان ترتبط بالتدخل المادى.. والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عزيز، تم طرحها منذ يومين على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، ولاقت العديد من تعليقات الإشادة والإعجاب من الجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر عزيز مرقة يتحدى كورونا بـ "الحب الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.