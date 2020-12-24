فيلم "الشنطة" ينطلق من دبي ويستكمل في القاهرة (صور)

بدأ فريق عمل فيلم "الشنطة" تصوير أولي مشاهد الفيلم بمدينة دبي علي أن يستكمل تصوير العمل خلال أسابيع قليلة بالقاهرة. اقرأ .. بيومي فؤاد وشيرين وشريف الدسوقي يبدأون تصوير "الشنطة" فيلم "الشنطة" من نوعية افلام الأكشن الكوميدي ومن المقرر عرض الفيلم خلال إجازة نصف العام بجميع دور العرض. "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، الطفلة بيزي ، وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000، ومن إخراج أحمد البدري.

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