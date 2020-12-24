عبد الدايم: المشروعات الثقافية والانشائية فى اسوان ركيزة اساسية لتقديم واستضافة مختلف الوان الفنون المحلية والعالمية

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف عطية محافظ اسوان عدد من المشروعات الثقافية والانشائية بالمحافظة منها قصر ثقافة اسوان حيث تابعت عملية إحلاله وتجديده وتطويره بالكامل وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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كما حرصت وزيرة الثقافة ومحافظ اسوان علي زيارة المسرح الرومانى المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى والذي يتسع ل٢٥٠٠ مشاهد ويقع في منطقة خزان اسوان وبجوار متحف النيل وتأتي الزيارة

ضمن اطر التعاون والتنسيق مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية ، وكذلك مشروع الممشي السياحي الجديد من محطة قطار اسوان حتي طريق الكورنيش .

قالت عبد الدايم إن محافظة اسوان تحظى بمكانة خاصة نظرا لطبيعتها التى تتميز بارث حضاري متفرد كما تعد بوابة مصر الجنوبية وامتدادها الإفريقي ، واضافت ان المشروعات الانشائية بها تعد ركيزة اساسية لتقديم واستضافة مختلف الوان الفنون المحلية والعالمية ، واكدت ان احلال وتجديد قصر ثقافة اسوان ياتى ضمن مسار

وزارة الثقافة الهادف الى بناء الإنسان وتطوير الوعى من خلال تقديم محتوى فكري وإبداعي يحمل اهداف سامية ووجهت باستحداث منفذ بيع ثابت لاصدرات الوزارة ومنتجات الحرف التراثية به .

من جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن القصر في قلب مدينة أسوان ويعد من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي وتبلغ مساحته الكلية 4100م2 تقريبا بحديقة داخلية ومساحات جانبية محيطة بالمبنى أما مساحة المبنى تبلغ 2500 م2 تقريبا ويتضمن دور أرضي وأول وسطح ويتكون من قاعة معارض ، مكتبة عامة ، نادي تكنولوجيا المعلومات ، غرفة لغات ، الدراسات والبحوث، أستوديو ، نادي طفل ، قاعة فنون شعبية ، غرفة موسيقي ، مكاتب إدارية إضافة إلى المسرح الذي يسع 450 مشاهد، غرف ممثلين و مخازن ديكور وغرفة تحكم وإسقاط.