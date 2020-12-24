في 10 أيام فقط..ألبوم ياأنا يالاء الـ "أقصّر" دعائياً لعمرو دياب

ينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب ومحبيه ألبومه الغنائي الجديد "ياأنا يالأ"، وذلك بعدما أعلن عن طرحه غداً الجمعة، وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

بدأت المرحلة الدعائية للألبوم في منتصف ديسمبر الجاري، حيث انتشرت الصور الدعائية للألبوم في عدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى امتلاء حسابات دياب على مواقع التواصل الإجتماعي بالصور الجديدة كدعايا للألبوم.

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ليأتي في نفس اليوم ببرومو أغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، ليعلن بهما "اقتراب" طرح الألبوم دون موعد محدد له، مع توقعات جماهيرية بطول فترة الدعاية ليقوم بطرحه خلال 2021 كما فعل في ألبوم "سهران" الذي طرحه في فبراير من العام الجاري، الذي أعلن عنه فجأة وخالف توقعات جمهوره الذي كان ينتظر ألبوم "أنا غير" الذي بدأ في طرح أغنياته في صيف 2019.

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ألبوم "ياأنا يالاء" لعمرو دياب

تحميل ألبوم عمرو دياب الجديد "ياأنا يالاء"

فيعتبر ألبوم "ياأنا يالاْ" الأقصر دعائياً، فلم تأخذ مرحلته الدعائية سوى 10 أيام فقط، إضافة إلى عدم طرح عدد من الأغاني بشكل كامل قبل الألبوم، حيث تم إصدار مقطعان غنائيان فقط، باختلاف مايحدث عادةً في ألبومات دياب، حيث أنه كان يطرح على الأقل 5 أو 6 أغنيات كمرحلة دعائية للألبوم ثم يقوم بطرحه كاملاً مع عدد من الأغاني الجديدة، فلا يأخذ العمل الغنائي صفة "الجديد" بالكامل، حيث أن تم طرح نصفه سابقاً مما يقلل من عامل التشويق له.

ولم يكشف فريق عمل الألبوم سواء شعراء أو ملحنين أو موزعيين موسيقيين، عن أعمالهم داخل الألبوم، بشكل استباقي له، سوى فقط ماتم طرحه رسمياً، أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر الذي

عدد أغاني ألبوم عمرو

أعلن عن كتابته لأغنية "ياأنا يالاء"، والموزع عادل حقي عن توزيعه الموسيقي للأغاني التي تم طرحها، والمستشار تركي آل الشيخ صاحب كلمات أغنية "محسود".

دياب الجديد

فريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد

فما حدث في دعايا "ياأنا يالاء"، خالف توقعات جمهور دياب المعتاد على طول فترة دعايا ألبوماته الغنائية خاصة في الـ 5 سنوات الأخيرة، فالأغلبية توقعوا طرحه العام القادم خاصة مع وجود "سهران" في مطلع 2020.

سيحمل الألبوم 14 أغنية، وذلك حسب ماأعلنته إحدى شركات الإتصالات في مصر، من خلال خدمة الرسائل النصية الخاصة بأخبار دياب الفنية.

سيتم طرح الألبوم حصرياً عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة، ومن المتوقع أن يليها مرحلة طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".