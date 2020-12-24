كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - اقتصرت تسلية الأطفال والمراهقين في السابق على الألعاب البسيطة والتي غالبا لم تحتاج للكثير من الاموال، لكن مع انتشار الإنترنت وتطور التكنولوجيا، لم تعد الألعاب التقليدية تلبي رغبة الأطفال والمراهقين الباحثين عن المغامرة والتي غالبا ما تكون تكلفتها مرتفعة، ما يدفعهم ذلك إلى سرقة والديهم.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

حوالي واحد من كل ستة أطفال يسرقون المال من والديهم لدفع ثمن صناديق نهب ألعاب الفيديو التي تمنح اللاعبين جوائز افتراضية عشوائية.

في دراسة استقصائية للمراهقين البريطانيين واللاعبين الشباب ، وجد Gambling Health Alliance (GHA) أن 15 بالمائة أخذوا أموالاً من الآباء دون إذن لشراء صناديق النهب.

بشكل عام، استخدم واحد من كل عشرة – 11 في المائة-بطاقات الائتمان الخاصة بوالديهم لتمويل مشترياتهم من صناديق المسروقات، في حين أن 9 في المائة اقترضوا أموالاً لم يتمكنوا من سدادها لشراء هذه الميزة التي تؤدي إلى الإدمان.

أدت عادات شراء ما يسمى ب lootbox أو صناديق النهب، الخاصة بثلاثة لاعبين شباب إلى اضطرار عائلاتهم إلى رهن منازلهم لتغطية التكاليف ، وفقاً للدراسة.

يقوم GHA حالياً بالضغط على حكومة المملكة المتحدة لتصنيف صناديق النهب في ألعاب الفيديو كشكل من أشكال المقامرة.

وهذا ما ترتب على الوزيرة كارولين دينيناج إصدار نداء في سبتمبر للحصول على أدلة تفيد بأن هذه الصناديق تشجع أو تؤدي إلى مشكلة المقامرة بين الأطفال.

وقال دنكان ستيفنسون ، رئيس التحالف الصحي للمقامرة ونائب الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للصحة العامة: “نحن نعلم أن العديد من المراهقين سيحصلون على ألعاب الفيديو بمناسبة عيد الميلاد”.

“على الرغم من أننا نعلم أنها تعطي قدراً كبيراً من المتعة للكثيرين ، إلا أننا نشعر بالقلق من أن الألعاب التي تحتوي على صناديق النهب لها تأثير على الشؤون المالية للشباب.

“تشير أبحاثنا إلى أن الدافع للعب الألعاب التي تحتوي على صناديق النهب يشجع الكثيرين على التسول والاقتراض والسرقة.

تظهر صناديق النهب في حوالي 70 في المائة من الألعاب الأكثر شعبية على منصة الألعاب Steam ، و 60 في المائة من أفضل ألعاب الجوال على Google Play و Apple app store.

ويمكن أن تحتوي على بندقية جديدة في لعبة إطلاق النار ، أو سيارة جديدة في لعبة قيادة أو حتى لاعب كرة قدم عالي الجودة في لعبة FIFA.

لكنها قد لا تحتوي أيضاً على أي شيء يريده اللاعب أو يحتاجه ، على الرغم من أنهم أنفقوا أموالاً حقيقية عليه.

في عام 2018 ، تم إنفاق 30 مليار دولار على صناديق النهب في جميع أنحاء العالم ، ويقدر يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2022.

بينما في المملكة المتحدة وحدها ، تشير التقديرات إلى أن 750 مليون جنيه إسترليني تنفق على صناديق النهب سنوياً.

قال غابي زيشرمان ، الخبير في الإدمان على التكنولوجيا ، في وقت سابق إن صناديق النهب تستخدم “التكييف الفعال”.

وهذا يعني أنها تعطي أفضل المكافآت على فترات عشوائية لمنع الناس من التعرف على نمط معين.

وقال للCBC: “إنها حرفياً ، بالضبط ، كآلة الslot machine” الخاصة بالقمار.

“إنهم جميعاً يعتمدون على نفس نمط السلوك الأساسي – وهو عندما لا يستطيع الناس التنبؤ بالمبلغ الذي سيحصلون عليه فإنهم غالباً ما يركزون على الربح والحصول على المبلغ ، ويواصلون القيام بذلك مراراً وتكراراً بشكل غير عقلاني.

قرر GHA التحقيق في أضرار صناديق النهب هذا العام ، بعد تقارير تحدثت عن قضاء الناس وقتاً أطول في لعب ألعاب الفيديو لتعويض الملل في ظل فترة الإغلاق التي تسبب بها الفيروس التاجي.

بين 29 أكتوبر و 16 نوفمبر من هذا العام ، تم جمع بيانات المسح من 611 مستجيباً تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عاماً يعيشون في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

سعى الاستطلاع إلى فهم عادات شراء صناديق النهب ، وتأثيرها على الصحة والرفاهية.

بالإضافة إلى سعر شراء لعبة فيديو-الذي يبلغ متوسطه 35 جنيهاً إسترلينيا-أنفق ما يقرب من 22 في المائة من المستطلعين أكثر من 100 جنيهاً إسترلينياً على صناديق النهب على مدار إكمال اللعبة ، بحسب GHA.

إجمالاً ، قال 24 في المائة إنهم شعروا بأنهم مدمنون على نهب الصناديق ، بينما قال 44 في المائة أنهم عانوا من المزيد من الإحباط والغضب بسبب الشعور بالخداع أو السرقة بواسطة صناديق النهب.

في حين قال 31 في المائة أنهم ناضلوا لتتبع المبلغ الذي أنفقوه على صناديق النهب فيما قال 33 في المائة أنهم لا يشعرون بالسيطرة على إنفاقهم على صناديق النهب.

لم يكن الشباب فقط يمثلون الإحصائيات المثيرة للقلق-قال 23 في المائة من اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 الذين شملهم الاستطلاع أنهم دفعوا أموالاً لفتح صناديق النهب.

وصف الشباب مشاعر الإدمان والضغط لإنفاق المزيد على صناديق النهب حتى يتمكنوا من الفوز بالمزيد من الأدوات للتباهي أمام أصدقائهم, مما يؤدي إلى مشاكل أعمق بحسب GHA.

وقال ستيفنسون: “بصرف النظر عن التكلفة المالية ، يشير استطلاعنا الأخير مع اللاعبين إلى أن التعلق بصناديق النهب يمكن أن يؤدي إلى أعراض كلاسيكية للإدمان بما في ذلك تقلبات المزاج ومشاكل النوم والتأثير على حياتهم الاجتماعية.

إنّ اللاعبين في طريقهم “إلى عادة باهظة الثمن وربما تسبب الإدمان في عيد الميلاد هذا العام” ، وهذا هو السبب الذي يجعل GHA ينصح الناس بعدم شراء ألعاب تتضمن ميزة صناديق نهب.

وأضاف ستيفنسون: “نحن ندعو الآباء إلى أن يكونوا على دراية بمخاطر صناديق النهب عند شراء الهدايا في عيد الميلاد هذا العام”.

“علينا مقاطعة هذه الألعاب المفترسة حتى تصنف على أنها شكل من أشكال القمار وتُزال من خانة الألعاب التي تلعب من قبل من هم تحت 18 سنة.”

في المملكة المتحدة ، دعت لجنة المقامرة في مجلس اللوردات أيضاً إلى النظر في صناديق النهب بموجب قانون المقامرة مما يجعل شراؤها غير قانونيأً لمن هم أقل من 18 عاماً.

كما أوصت مفوضة الأطفال ، آن لونغفيلد ، بتصنيف صناديق النهب على أنها مقامرة.

وفقاً لمسح GHA السابق والذي شمل 1,100 شاب, اعتقد 58 في المائة أن صناديق النهب تحسب على أنها نوع من المقامرة.

تأسس GHA من قبل الجمعية الملكية للصحة العامة في عام 2019 بهدف الجمع بين المنظمات والأفراد الذين لديهم مصلحة مشتركة في الحد من أضرار المقامرة على الصحة والرفاهية.