شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يكشف حقيقة تقديمه جزء ثانٍ من فيلمه "غبى منه فيه" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم هانى رمزى عن إمكانية تقديمه لجزء ثانى لفيلمه الشهير "غبى منه فيه"، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم عند عرض الجزء الأول منه، حيث مازال يلقى صدى واسع عند عرضه على الفضائيات، وأصبح العمل أحد المحطات السينمائية المهمة فى حياة هانى رمزى الفنية، حيث قال رمزى خلال ندوة تكريمه بـ"الخليج 365":"اتمنى عمل الجزء التانى من "غبى منه فيه"، وعارف إنه رغبة شعبية لكن كل مشكلتى فى الفيلم دة ما أقدرش أقدم الجزء التانى، ومايكونش بنفس قوة الجزء الأول"

وأضاف رمزى فى حديثه قائلا:" ده لأنى صادق مع الجمهور، والناس وثقت فيا وما أقدرش أخذلهم أبدا، وعشان كدة خلينى أخد وقتى وراحتى عشان أعمل شغل يكون على نفس مستوى أعمالى الناجحة، وتكون عند ثقة الجماهير، وحب الناس اللى بلمسه في عيون الناس اللى لازم أحافظ عليه.

وتابع رمزى خلال حديثه قائلا:"ده آخر كلام فى الموضوع ده، وصحيح إن التحضير بياخد وقت طويل بس أفضل من إنى أعمل حاجة متفبركة، والناس تزعل منى، إذا قدمت عمل سيئ، وعلى فكرة إحنا بشر ممكن يكون اختيارى خطأ فى وقت من الأوقات بس غرضى إن أسعد الناس، لكن ما أقدرش أجزم، فمثلا فيه ناس مش بيعجبها فيلم "غبى منه فيه" منهم خالتى اللى بتقولى "ما أقدرش استحمل واحد بالغباوة دى ولا أشوف الفيلم ده"، فى حين إن الفيلم حقق نجاح جماهيرى عريض، يعنى مش ممكن هتلاقى إجماع على عمل معين".