شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى "مصدومة" من قرار العرض الرقمى بالتزامن مع السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة العالمية مارجوت روبي قرار Warner Bros المثير للجدل بإصدار قائمة أفلام 2021 على HBO Max في نفس وقت إصداره في دور السينما، بصدمة ، فـ "روبي" التي تعلب دور هارلي كوين في أفلام وارنر بروس دي سي -أخبرت موقع هوليوود ريبورتر في مقابلة حديثة أنها تأمل أن يكون الوضح أفضل رغم صدمتها، حيث قالت " هناك أشخاصًا في Warner Bros رائعة ودودون جدًا وهم مسؤولون عن السمعة المذهلة التي تتمتع بها Warner Bros على مدار العقود الماضية باعتبارها الاستوديو المهيمن لتقدم المواهب..وأمل ان تصبح الامور أفضل بهذا القرار "



مارجوت روبي

وتابعت روبي حديثها، "افتقد شباك التذاكر التقليدي ، كل ما يمكننا فعله هو العودة وأعتقد أن الجميع يدرك ذلك"، وتلعب الممثلة مرة أخرى شخصيتها الفوضوية هارلي في فيلم The Suicide Squad، المقرر إطلاقه في 6 أغسطس 2021.

وكان قد انضم الممثل العالمي جون ديفيد واشنطن إلى النجمان مارجوت روبي وكريستيان بيل للمشاركة في بطولة الفيلم الجديد للمخرج ديفيد أو راسل، والفيلم سينتج بموجب اتفاقية Regency التي اتمتها مع فوكس و ديزني ، والفيلم سيكون من تأليف راسل ولم يكشف عن اي تفاصيل حول قصة الفيلم والذى سيكون عودة للمخرج ديفيد أو. راسل منذ عام 2015 بعدما اخرج فيلم ، Joy, بطولة جينيفر لورانس، وتم التخطيط لبدء إنتاج الفيلم في أبريل الماضي قبل ايقاف العديد من المشاريع بسبب COVID-19. ، ومن المقرر بدأ التصوير بداية شهر يناير المقبل في لوس أنجلوس.