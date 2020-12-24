شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تهنئ الخليج 365: نموذج راق للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة سمية الخشاب التحية لـ الخليج 365، بمناسبة فوزه بجائزة الصحافة الذكية، حيث قالت على حساباتها بموقع فيس بوك وإنستجرام "ألف مليون مبروك الخليج 365 على فوزه بجايزة الصحافة الذكية بجد فرحانة من قلبى موقع متميز وعنده مصداقية ودايما بيتحرى الدقة فى المعلومة شكرا لكل المهنيين والمحترمين نموذج راقٍ للصحافة المصرية مبروك للصديق الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365".

حساب سمية الخشاب

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هنأ موقع الخليج 365 الذى حاز جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، كتتويج لإسهامها فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، مؤكداً أن الرهان سيكون دوماً على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي فى المقام الأول.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذى خرج عليه منتدى الإعلام العربى، فى نسخته الـ19، التي تم بث فعالياتها أمس من دبي افتراضياً فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربى: المستقبل رقمى".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة أمس خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخلياً وخارجياً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.