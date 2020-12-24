محمود عبد المغنى مهنئأ الخليج 365: مبروك كتيبة الصحفيين على الجائزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمود عبد المغنى صحيفة وموقع الخليج 365 على الحصول على جائزة الصحافة الذكية من دبى لعام 2020، وكتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام مهنئاً: مبروك ”الخليج 365” وحصوله على جايزة الصحافة الذكية.. مبروك خالد صلاح وكتيبة صحفيى الخليج 365#اليوم_السابع #خالد_صلاح.



محمود عبد المغنى يهنئ الخليج 365

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هنأ موقع الخليج 365 الذى حاز جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، كتتويج لإسهامها فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، مؤكداً أن الرهان سيكون دوماً على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي فى المقام الأول.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذى خرج عليه منتدى الإعلام العربى، فى نسخته الـ19، التي تم بث فعالياتها أمس من دبي افتراضياً فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربى: المستقبل رقمى".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة أمس خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخلياً وخارجياً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.