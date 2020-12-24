شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى واتس x أحدث صورة لها أثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ناعومى واتس باستقبال عام جديد مع نهاية العام الجارى 2020 من خلال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت فيها على طريقة الكريسماس، وكتبت، "2020 اعطيتى كثير والكثير"، ثم علقت على كلامها ووصفته بأنه على سبيل الدعابة، وذلك فى إشارة إلى ما شهده العالم من أحداث عديدة خلال العام الجارى نتيجة لانتشار جائحة كورونا الذى اجتاح العالم أجمع على مدار العام وما تسبب فيه من توقف لأوقات كثيرة فى الحياة الطبيعية حول العالم.



ناعومى

ناعومي واتس واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن اشتهروا في أعمال عديدة أبرزها كينج كونج، وغيرها من الأفلام التي لعبت بطولتها.. ناعومى سبق وشاركت متابعيها على موقع انستجرام صوراً لها اثناء رحلتها في عالم التجديف، حيث استقلت قاربا واستمرت في ممارسة رياضة التجديف على متنه، ثم علقت على الصور التي نشرتها قائلة "مرحباً كندا"، في إشارة إلى سفرها إلى هناك للاستمتاع بأجازتها.

من جانب آخر تشارك ناعومي في المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones، والذي لم يستقر صناعه على اسمه حتى الآن.

وكان الستار أسدل على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.